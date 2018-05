Terracciano, Italia può mediare su Iran

MOSCA, 18 MAG - La 'convergenza' fra Ue e Russia sul dossier iraniano, ovvero il mantenimento dall'accordo sul nucleare, "dimostra" che i rapporti tesi fra Mosca e il blocco occidentale "non sono una riedizione della Guerra Fredda" perché se così fosse questa convergenza "non sarebbe stata possibile". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano in un'intervista con l'ANSA. E l'Italia, in virtù dei suoi "buoni rapporti" sia con Mosca che con Teheran, può svolgere un importante ruolo di mediazione. "Su questo aspetto - dice - possiamo ispirarci allo spirito di Pratica di Mare e possiamo cercare di spiegare agli amici americani che c'è un nutrito gruppo di Paesi, compresa anche la Russia, favorevole a mantenere l'accordo ma che l'accordo non è omnicomprensivo". E' dunque possibile "esaminare insieme iniziative congiunte" su altri temi sensibili, come "le azioni destabilizzanti dell'Iran" nella regione mediorientale o "offrire rassicurazioni a Israele", senza "toccare l'accordo sul nucleare".