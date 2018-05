Nozze: abito di Clare Waight Keller

ROMA, 19 MAG - L'abito da posa di Meghan Markle dalla stilista britannica Clare Waight Keller che l'anno scorso ha assunto il ruolo di direttore creativo di Givenchy dopo essere stata per anni da Chloè. Una scelta a sorpresa, la Keller non era mai stata citata tra i possibili designer, ma molto 'british'. L'abito è semplice, con scollo a barchetta e un lunghissimo velo decorato portato da dieci paggetti tra i quali spiccava, in uniforme nera, il principino George.