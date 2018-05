Melania Trump lascia l'ospedale

WASHINGTON, 19 MAG - Melania Trump ha lasciato l'ospedale ed e' tornata alla Casa Bianca sabato mattina, dopo un'operazione al rene per una patologia benigna. Lo rende noto l'ufficio della first Lady, aggiungendo che la moglie del presidente "si sta riposando comodamente e resta di buon umore". L'ufficio di Melania ringrazia anche per le "migliaia di telefonate e email" di auguri ricevute.