India, stupra figlia dicendo 'è normale'

NEW DELHI, 20 MAG - Un operaio indiano ha stuprato per sei mesi la figlia di 13 anni a Gurugram, vicino a New Delhi, facendole credere che "un rapporto fisico fra padre e figlia avviene normalmente in tutte le famiglie", ma alla fine è stato denunciato dalla moglie ed arrestato. La vicenda è raccontata dal quotidiano Hindustan Times il quale precisa che l'uomo, di 37 anni, vive nel villaggio di Pataudi insieme alla seconda moglie e quattro figli. Il più grande dei quali è la bambina avuta con una prima consorte. L'ispettrice di polizia Poonam Singh ha dichiarato al riguardo che "il genitore è stato arrestato ed interrogato a fondo sulla vicenda. La cosa incredibile - ha aggiunto - è che non appare rammaricato o con senso di colpa. Si è comportato normalmente e quello che è scioccante è come abbia manipolato la figlia per farle credere che l'abuso sessuale è abituale in ogni famiglia".