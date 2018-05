Aereo caduto: vittima è Carmen Zambrano

MILANO, 20 MAG - Gli abitanti di Cilavegna, in provincia di Pavia, la ricordano come una persone "riservata ma ben inserita". Sono loro a descrivere la figura di Carmen Silva Zambrano Rosa, 50 anni, cubana naturalizzata italiana dopo il matrimonio con Massimo Navaro, 58 anni, morta venerdì nello schianto del Boeing 737 a Santiago de la Vegas dopo il decollo dall'aeroporto di L'Avana. Il suo nome è nella lista dei passeggeri fornita dalle autorità cubane. La donna, spiegano i residenti, era in Italia da parecchi anni e aveva portato con sé la figlia avuta da una precedente relazione. Con il marito, titolare di una piccola impresa edile, viveva a Cilavegna, 5mila abitanti in Lomellina, in provincia di Pavia. Nella zona in passato aveva lavorato in una ditta e di recente era tornata a Cuba per far visita ai parenti. Sarebbe tornata in Italia lunedì. Secondo quanto si è appreso, appena appresa la notizia, il marito è partito per L'Avana.