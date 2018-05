Meghan su sito reali, 'fiera femminista'

ROMA, 20 MAG - Anche Meghan Markle, neo duchessa di Sussex, ha da oggi il suo profilo sul sito www.royal.uk. Nella pagina si riporta una biografia dell'ex attrice americana a partire dalle nozze di ieri con il principe Harry. Colpisce il grande risalto dato ad una frase pronunciata da Meghan in un discorso all'Onu nel 2015 in qualità di ambasciatrice per i diritti delle donne. "Sono fiera di essere donna e femminista", le parole della duchessa pubblicate a carattere cubitali sul sito dei reali. Ampio spazio anche al suo impegno sociale e alle sua attività di volontariato in diverse associazioni benefiche. In sordina invece la sua lunga carriera di attrice: 15 anni di professione liquidati in cinque righe.