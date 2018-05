Siria: ripresa offensiva contro Isis

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 MAG - E' ripresa stamane un'offensiva delle forze governative siriane contro quartieri al margine meridionale di Damasco ancora controllati dall'Isis, dopo un cessate il fuoco che ieri ha permesso l'evacuazione di civili. Lo riferisce l'agenzia governativa Sana. Poco prima di mezzogiorno (le 11 ora italiana), l'aviazione ha ripreso a bombardare le postazioni dei miliziani dello Stato islamico nel quartiere di Hajar al Aswad e nel vicino campo profughi palestinese di Yarmuk. "Il cessate il fuoco umanitario è terminato dopo l'evacuazione di bambini, donne e anziani, e l'esercito ha ripreso le operazioni contro i terroristi", scrive la Sana. Le forze del regime hanno cominciato circa un mese fa l'offensiva per riprendere il controllo di queste aree, riuscendo finora a riconquistarne circa il 70 per cento. Il successo dell'operazione dovrebbe permettere al governo di Bashar al Assad di affermare la propria autorità su tutta la regione della capitale per la prima volta dall'inizio del conflitto civile nel 2011.