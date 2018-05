Sri Lanka, monsone fa almeno 5 vittime

COLOMBO, 21 MAG - Il monsone sud-occidentale ha fatto irruzione nelle ultime ore sullo Sri Lanka, accompagnato da forti venti e piogge battenti, con un bilancio di gravi danni, cinque morti ed altrettanti dispersi. Lo ha reso noto oggi il Centro per la gestione dei disastri (Dmc) a Colombo. Le province interessate dall'ondata di maltempo, che durerà almeno per le prossime 48 ore, sono quelle centrali e meridionali, e secondo il Dmc le vittime fatali sono state causate - a Trincomalee, Ridimaliyadda e nel distretto di Meneragala - soprattutto dai numerosi fulmini e dalla caduta di alberi e di strutture edificate pericolanti. L'esercito è in stato di preallarme per un intervento di sostegno laddove la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, mentre le autorità hanno approntato rifugi per le circa 1.000 persone che hanno dovuto abbandonare le loro case. La Guardia costiera nazionale ha rivolto un appello ai pescatori di evitare assolutamente le uscite in mare.