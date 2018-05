Afghanistan: attentato a centro elezioni

KABUL, 21 MAG - Una duplice esplosione è avvenuta oggi in Afghanistan vicino ad un centro per la registrazione degli elettori del distretto di Kheway della provincia orientale di Nangarhar, causando la morte di un agente di polizia. Lo scrive l'agenzia di stampa Pajhwok. Il portavoce del governo provinciale, Attaullah Khogyani, ha indicato che "i due ordigni sono esplosi mentre all'interno di una moschea erano in corso le operazioni di registrazione di elettori" per il voto legislativo fissato per il prossimo 20 ottobre. Dal 14 aprile, quando il processo elettorale è stato avviato, oltre 100 persone sono morte e 180 sono rimaste ferite in attentati a centri per la registrazione degli elettori nelle province di Badghis, Nangarhar, Ghor, Samangan, Khost, Logar e Kabul.