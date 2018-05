Centinaia miliziani Isis via da Yarmuk

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 MAG - Un convoglio di circa 30 pullman con a bordo miliziani jihadisti dell'Isis e loro familiari ha lasciato stamani un quartiere periferico di Damasco, dove i combattenti erano asserragliati da tre anni, diretto verso la Siria centrale, nella zona desertica vicino Palmira, dove l'Isis si sta riorganizzando lontano dai centri urbani della Siria occidentale. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) ha documentato oggi l'evacuazione di centinaia di miliziani dell'Isis da quel che rimane del campo profughi palestinese di Yarmuk di Damasco, dove i jihadisti hanno operato pressoché indisturbati per circa tre anni. Yarmuk e i quartieri circostanti sono da fine aprile sotto il fuoco dell'offensiva governativa per la riconquista di tutte le aree fuori dal controllo lealista.