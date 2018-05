Uruguay:familiari desaparecido in piazza

ROMA, 21 MAG - Le organizzazioni delle madri e parenti dei detenuti scomparsi durante la dittatura in Uruguay sono scese in piazza ieri a Montevideo in occasione della 23esima edizione della Marcia del Silenzio. I manifestanti si sono incontrati nelle strade della capitale uruguaiana per marciare sotto lo slogan "Impunità, responsabilità dello Stato, ieri e oggi". La manifestazione si è svolta pochi giorni dopo una importante vittoria delle organizzazioni per i diritti umani del Paese. A seguito di una loro denuncia, la Federazione calcio dell'Uruguay ha infatti deciso di non permettere al capo della Sicurezza Miguel Zuluaga di viaggiare con la nazionale uruguaiana ai Mondiali in Russia 2018. Zuluaga è stato accusato dalle organizzazioni di "essere responsabile di violazioni dei diritti umani" durante la dittatura.