In un anno calo 78% arrivi via mare

BRUXELLES, 21 MAG - Il numero di migranti giunti in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale ad aprile "è sceso a circa 2.800, in calo del 78% da aprile 2017. Il numero totale di migranti registrati su questa rotta nei primi quattro mesi del 2018 è sceso a circa 9.400, in calo di tre quarti rispetto a un anno fa". Lo comunica Frontex, aggiungendo che la tunisina e l'eritrea sono state "le due nazionalità più rappresentate su questa rotta", e insieme "rappresentano quasi il 40% di tutti i migranti rilevati".