Pedofilia, condanna per un arcivescovo

NEWCASTLE (AUSTRALIA), 22 MAG - E' stato condannato oggi e rischia una pena detentiva di due anni l'arcivescovo australiano Philip Wilson, 67 anni, accusato di aver coperto abusi sessuali su minori commessi da un altro sacerdote. Wilson, il più alto prelato cattolico al mondo condannato per questo reato, è stato giudicato colpevole dal tribunale di Newcastle, a nord di Sydney. L'arcivescovo si era sempre dichiarato non colpevole. Wilson il mese scorso ha negato sotto giuramento in tribunale che due ex chierichetti gli abbiano mai detto di essere stati abusati sessualmente dal prete James Fletcher negli anni '70.