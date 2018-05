Turchia a Venezuela, 'sosteniamo amici'

ISTANBUL, 22 MAG - "Ci auguriamo che i risultati delle elezioni contribuiscano a rafforzare ulteriormente la pace e la stabilità in Venezuela e ad accrescere la prosperità della popolazione. In questa nuova legislatura, la Turchia continuerà a sforzarsi di migliorare le sue relazioni con il Venezuela in tutti i campi e a sostenere il popolo e il governo amico del Venezuela". Lo scrive in una nota il ministero degli Esteri di Ankara, secondo cui il voto si è svolto "in un'atmosfera di pace e quiete". La scorsa settimana, i presidenti Recep Tayyip Erdogan e Nicolas Maduro si erano scambiati gli auguri in vista delle imminenti elezioni nei due Paesi (in Turchia si svolgeranno il 24 giugno) in una videoconferenza a poche ore dal summit straordinario dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) a Istanbul. Nel precedente vertice Oic di dicembre sempre a Istanbul, Maduro aveva partecipato come osservatore.