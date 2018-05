Germania, no a nuovo arresto Puigdemont

MADRID, 21 MAG - Il tribunale tedesco dello Schleswig Holstein ha respinto la richiesta della procura, che rappresenta gli interessi della Spagna, di rimettere in detenzione fino al termine della procedura di estradizione il presidente catalano deposto Carles Puigdemont, riferisce la stampa catalana. Il gip del tribunale supremo di Madrid Pablo Llarena ha incriminato Puigdemont per presunta ribellione e malversazione. Oggi la procura ha chiesto che venga riesaminata l'imputazione per 'ribellione' che la Corte tedesca, in una prima ordinanza, aveva dichiarato non ammissibile.