Amb.Israele,con Hamas Gaza stato terrore

ROMA, 22 MAG - "La situazione a Gaza è diventata veramente drammatica, dopo la presa di Hamas che ha commesso molti errori nel controllo della Striscia. E milioni di dollari a Gaza non sono stati investiti per il bene del popolo ma per creare un 'terror country'. Decina di migliaia di razzi sono stati lanciati contro Israele". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano a Roma Ofer Sachs nel corso di un forum all'ANSA. "Israele vuole prevenire la penetrazione nel nostro paese, e finora ci siamo riusciti. Quello che non siamo riamo riusciti a spiegare e che cosa succederebbe se l'infiltrazione avesse successo", ha detto l'ambasciatore Sachs.