Chiusura sito nucleare, media a Wonsan

PECHINO, 22 MAG - Il gruppo di giornalisti stranieri, una ventina in tutto, è partito da Pechino ed è arrivato dopo meno di due ore a Wonsan con un volo charter di Air Koryo, la compagnia di bandiera nordcoreana, in vista della cerimonia di chiusura del sito dei test nucleari di Punggye-ri. L'evento cade a tre settimane dal summit di Singapore su cui pendono preoccupanti incertezze tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. I media invitati provengono da Cina, Russia, Usa e Gran Bretagna, mentre sono stati respinti quelli della Corea del Sud, in seguito all'irritazione di Pyongyang per le esercitazioni militari tra Seul e Washington attualmente in corso. Il governo sudcoreano ha espresso "disappunto e dispiacere per il mancato rilascio del visto ai giornalisti" del Sud, ha rimarcato in una nota il ministro dell'Unificazione Cho Myoung-gyon. Punggye-ri è il sito sono stati effettuati i sei test atomici del Nord, dal 2006 a settembre 2017, e nei piani sarà chiuso tra il 23 e il 25 maggio