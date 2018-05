Parigi: scontri a proteste anti-Macron

PARIGI, 22 MAG - Scontri e fermi a margine della manifestazione parigina contro le riforme di Macron. La polizia ha risposto al lancio di petardi da parte di black bloc incappucciati facendo uso di lacrimogeni. Intorno al Boulevard de la Bastille sono poi scattati diversi fermi. Secondo un primo conteggio del consorzio indipendente Occurrence, hanno partecipato al corteo parigino 16.400 manifestanti, contro i 20.000 del primo maggio scorso. Oggi diversi settori francesi, tra cui l'istruzione, i trasporti e l'energia, sono in sciopero per dire no alla politica di Macron.