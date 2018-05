Harry-Meghan, debutto da marito e moglie

LONDRA, 22 MAG - Debutto ufficiale annunciato in veste di marito e moglie, oggi, per Harry e Meghan, in occasione di un evento benefico promosso dal principe Carlo in vista del suo prossimo 70esimo compleanno. I neo duchi di Sussex - ancora in attesa di partire per il viaggio di nozze, le cui date e la cui destinazione restano per ora riservate - sono stati visti arrivare sorridenti nei giardini di Buckingham Palace, in un pomeriggio di sole, accanto allo stesso Carlo e alla consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia. L'appuntamento rappresenta una sorta di celebrazione delle attività umanitarie svolte nei decenni dall'erede al trono britannico - padre di Harry e del fratello maggiore William - oltre che dei suoi legami con alcuni dei reparti militari più prestigiosi delle forze di Sua Maestà. Meghan si è fatta notare in un elegante abito firmato Goat, e con cappello di Philip Treacy, dopo aver indossato 3 giorni fa al matrimonio nel castello di Windsor l'ammiratissimo vestito da sposa disegnato da Clare Waight Keller