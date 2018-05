Pyongyang, ok a giornalisti in sito test

PECHINO, 23 MAG - La Corea del Nord ha accettato la lista di otto giornalisti sudcoreani, 4 di agenzia di stampa e quattro di tv, indicati per assistere alla cerimonia di chiusura del sito dei test nucleari di Punggye-ri possibile da oggi a venerdì. La svolta è maturata all'ultimo tentativo del ministero dell'Unificazione che ha ricevuto il via libera dal canale di comunicazione di Panmunjom alle 9:00 locali (2:00 in Italia). Il governo di Seul "farà i passi necessari dopo il permesso del Nord al viaggio, provvedendo al trasporto", ha riferito la Yonhap.Gli otto giornalisti voleranno a Wonsan, sulla costa orientale, seguendo una rotta intercoreana, in base a quanto affermato dal ministero dell'Unificazione. I reporter partiranno a breve con un volo di Stato per ritornare in patria via Pechino con il gruppo di giornalisti stranieri già a Wonsan. La cerimonia di chiusura di Punggye-ri è attesa tra oggi e venerdì in base alle condizioni meteo.