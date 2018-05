Appartenenza a Ue positiva, 39% italiani

BRUXELLES, 23 MAG - L'appartenenza all'Ue è positiva solo per il 39% degli italiani. Anche se il dato è in ripresa, segnando +3% rispetto a soli sei mesi fa, resta il terzo più basso d'Europa dietro croati (36%) e cechi (34%). Salgono al 44% (+5%) gli italiani che ritengono che questo abbia portato benefici. In media, il 60% degli europei ritiene sia una cosa buona che il loro Paese faccia parte dell'Ue, mentre più di due terzi ritengono che abbia portato vantaggi, record dal 1983. E' quanto emerge dall'ultimo Eurobarometro dell'Europarlamento.