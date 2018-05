Corea Nord: Pompeo, niente concessioni

WASHINGTON, 23 MAG - Gli Usa hanno fatto "zero concessioni" al leader nordcoreano e "non abbiamo alcuna intenzione" di farne: lo ha detto il segretario di stato Mike Pompeo testimoniando davanti alla commissione affari esteri della Camera. "Un cattivo accordo non è un'opzione. Il popolo americano conta su di noi per farlo bene. Se un giusto accordo non è sul tavolo, ce ne andremo con tutto il rispetto": così sull'annunciato vertice Usa-Corea del Nord il segretario di Stato Mike Pompeo nelle dichiarazioni iniziali della sua testimonianza davanti alla commissione affari esteri della Camera.