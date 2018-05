Trump scrive a Kim, salta il vertice

NEW YORK, 24 MAG - Donald Trump ha scritto il leader nordcoreano Kim Jong-Un per annunciargli la cancellazione del vertice. "Apprezziamo il suo tempo, la pazienza e lo sforzo nelle recenti trattative relative al summit, in calendario il 12 giugno. Siamo stati informati che l'incontro è stato richiesto dalla Corea del Nord, ma questo per noi è irrilevante. Tristemente, sulla base dell'aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l'incontro", afferma Trump, sottolineando che il "summit di Singapore non si terrà". "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura. Questa occasione persa è un momento davvero triste per la storia", scrive Trump, auspicando comunque un giorno di incontrare il leader nordcoreano. "Sento che tra me e lei è stato costruito un bel dialogo e alla fine è il dialogo che conta. Non vedo l'ora un giorno di incontrarla", aggiunge, tornando a ringraziare Kim per il rilascio dei prigionieri Usa.