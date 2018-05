Erdogan vuole cancellare ministero Ue

ISTANBUL, 25 MAG - Se verrà riconfermato alla presidenza della Turchia nel voto anticipato del 24 giugno, Recep Tayyip Erdogan abolirà il ministero per gli Affari Europei, che verrà accorpato a quello degli Esteri. Lo scrive Hurriyet, spiegando che l'iniziativa rientra nel piano annunciato dallo stesso Erdogan di ridurre dagli attuali 25 a 14 o 15 i ministeri nel futuro governo, che con l'entrata in vigore del nuovo sistema presidenzialista e l'abolizione della figura del premier sarà guidato dal capo dello stato. La delega ai rapporti con Bruxelles verrà poi probabilmente affidata a uno dei 4 vicepresidenti che Erdogan vorrebbe nella sua eventuale prossima amministrazione. Nel manifesto elettorale presentato ieri, l'attuale partito di governo Akp promette che in caso di sua vittoria "la Turchia rafforzerà ulteriormente le sue relazioni politiche ed economiche con diverse entità regionali, e in particolare con l'Ue".