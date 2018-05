Malesia: baby-panda mostrata alla stampa

( ANSA) - KUALA LUMPUR, 26 MAG - Una baby-panda nata cinque mesi fa ha fatto oggi il suo debutto di fronte alla stampa: è stata presentata a giornalisti e operatori tv in una sala climatizzata dello zoo nazionale malese. Pesa nove chilogrammi, ma non ha ancora un nome ed è figlia dei panda giganti Liang Liang e Xing Xing, entrambi in prestito in Malesia per dieci anni sin dal 2014. Liang Liang e Xing Xing sono i genitori anche di un altro cucciolo, una femmina chiamata Nuan Nuan, nata nell'agosto del 2015 e inviata in Cina lo scorso novembre in base ad un accordo con Pechino che prevede la consegna dei cuccioli nati in cattività quando raggiungono l'età di due anni. Secondo quanto hanno annunciato le autorità, la cucciola verrà più tardi presentata anche al pubblico.