Tripoli smentisce ribellioni milizie

IL CAIRO, 26 MAG - Il ministero dell'Interno libico ha smentito informazioni circolate su social media, ma rilanciate anche da media come Al Arabiya, che alcune milizie si sarebbero ribellate prendendo il controllo di postazioni vitali di Tripoli. "La situazione di sicurezza nella capitale è sotto controllo", sostiene il dicastero del governo del premier Fayez Al Sarraj in un messaggio sulla propria pagina Facebook. "Queste informazioni sono destituite di qualsiasi fondamento e hanno come scopo quello di destabilizzare la capitale", sostiene il testo smentendo una presa della sede del Consiglio dei ministri, ma anche solo "proteste" e "blocchi di strade". Al Arabiya aveva sostenuto che "armati attaccano e controllano la sede della tv principale del Consiglio presidenziale" e della "Guardia presidenziale all'aeroporto di Tripoli". Il sito Libyan Express aveva raccolto informazioni rilanciate da social media che parlavano della rivolta di tre milizie.