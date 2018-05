Francia in piazza, cortei anti-Macron

PARIGI, 26 MAG - "Nessun disordine mi fermerà, tornerà la calma": Emmanuel Macron sembra tranquillo, anche se il segretario del sindacato CGT, Philippe Martinez, lo invita oggi "ad affacciarsi e guardare giù dalla finestra del suo palazzo". Parte in tutta la Francia la manifestazione unitaria che il leader della sinistra radicale, Jean-Luc Melenchon, ha definito "marea popolare". In provincia, in diverse città, i cortei sono già partiti. A Parigi lo schieramento di polizia è senza precedenti, visti i disordini del 1 maggio, ma anche quelli della coda della manifestazione di martedì scorso degli statali, con oltre 100 ragazzi dei licei fermati e trattenuti due giorni per aver invaso ed occupato una scuola. Per una volta, sindacati, partiti di sinistra, associazioni, sono quasi tutti d'accordo, uniti, e sfilano insieme. A Parigi, percorso blindatissimo dalla gare de l'Est, attraverso place de la Republique, fino alla Bastiglia.