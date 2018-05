Trump, nessun disaccordo nel mio team

WASHINGTON, 27 MAG - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato in un tweet che la sua amministrazione è unita nell'approccio verso la Corea del Nord. "A differenza di quanto il fallimentare e corrotto New York Times vorrebbe che la gente credesse, c'e' ZERO disaccordo nell'amministrazione Trump riguardo a come comportarsi con la Corea del Nord... e se ci fosse non sarebbe rilevante. Il @nytimes ha detto che ero in errore fin dall'inizio", ha scritto Trump. In un altro post sempre su Twitter il presidente Usa è inoltre tornato sulla data del 12 giugno quale possibile per l'eventuale summit: "Il fallimentare @nytimes cita 'un funzionario senior della Casa Bianca' che non esiste, secondo cui 'anche se l'incontro sarà ripristinato sarebbe impossibile tenerlo il 12 giugno considerata la mancanza di tempo e la programmazione necessaria'. ANCORA UNA VOLTA SBAGLIATO! Si usi gente vera, non fonti false".