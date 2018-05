Corea Nord: Trump, avanti per summit

WASHINGTON, 27 MAG - "Stiamo procedendo molto bene" riguardo ai colloqui sul summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un, ha insistito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a margine dell'incontro alla Casa Bianca del cittadino americano Josh Holt, appena rientrato negli Usa dal Venezuela rilasciato dopo due anni di detenzione. "Incontri sono in corso proprio in questo momento", ha aggiunto. Trump ha inoltre insistito sul fatto che viene ancora presa in considerazione la data del 12 giugno per l'incontro con Kim Jong-un a Singapore. Ha quindi sottolineato che c'è "molta buona volontà e che la denuclearizzazione della Penisola coreana sarebbe "una grande cosa". Il presidente Usa ha anche notato che i colloqui fra il leader nordcoreano e il presidente sudcoreano Moon Jae-in "sono andati molto bene".