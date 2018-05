Aborto: May si congratula con irlandesi

LONDRA, 27 MAG - La premier britannica, Theresa May, ha accolto favorevolmente l'esito del referendum sull'aborto in Irlanda dove il 'sì' alla legalizzazione ha vinto con oltre il 66% dei voti. Il referendum "è stato una impressionante dimostrazione di democrazia che ha fornito un chiaro ed inequivocabile risultato", si legge in un comunicato di May che si è congratulata con il popolo irlandese per il successo della campagna per il 'sì'. Nessun riferimento, nella nota, all'Irlanda del Nord dove il divieto all'aborto rimane.