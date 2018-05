Tempesta di fulmini sulla Gran Bretagna

ROMA, 27 MAG - Temporali e piogge torrenziali hanno sferzato il sud della Gran Bretagna con circa 15mila fulmini registrati in sole 4 ore. Lo riferisce l'ufficio meteorologico della Bbc online. Il maltempo ha provocato forti ritardi nel traffico aereo in diversi aeroporti. Nello scalo di Stansted, un fulmine ha danneggiato il sistema di rifornimento degli aerei causando ritardi nei voli di questa mattina. A Stanway, nel Sussex, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire dopo che un fulmine ha incendiato il tetto di un'abitazione. L'ufficio meteorologico ha emesso un allarme 'giallo' per le forti piogge e inondazioni nel Galles e nel resto del Regno Unito. Parti del Galles e dell'Inghilterra centrale e meridionale potrebbero essere colpite da ulteriori temporali sia oggi che domani e l'ufficio meteorologico avverte della possibilità di interruzioni di corrente e ritardi di treni e autobus.