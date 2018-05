Inviati Usa in Nord Corea per colloqui

WASHINGTON, 27 MAG - Una squadra di funzionari Usa è entrata oggi in territorio nordcoreano per colloqui preparatori in vista del possibile summit fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed il leader nordcoreano, Kim Jong Un. Lo scrive il Washington Post, notando che a guidare i negoziati è l'ex ambasciatore Usa in Corea del Sud, Sung Kim, richiamato dal suo incarico nelle Filippine proprio a questo fine, scrive la testata citando fonti informate. Secondo il Washington Post, i colloqui dovrebbero proseguire anche domani e martedì. L'ex ambasciatore Usa Sung Kim incontrerà - sempre secondo il quotidiano - il vice ministro degli Esteri.