Abu Mazen lascia l'ospedale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 MAG - Il presidente palestinese Abu Mazen (83 anni) è stato appena dimesso dall'ospedale di Ramallah dove è stato ricoverato per almeno una settimana. Le immagini della sua uscita sono state trasmesse dalla tv palestinese. Abu Mazen è apparso in buone condizioni. "Tornerò da domani a lavorare a tempo pieno" ha detto ringraziando tutti quelli che si sono interessati alle sue condizioni. Abu Mazen ha poi assicurato che continuerà ad impegnarsi "per edificare uno stato palestinese con Gerusalemme capitale".