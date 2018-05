Oman: ciclone Mekunu, almeno 13 morti

DUBAI, 28 MAG - Almeno 13 persone sono morte in seguito al ciclone Mekunu che ha colpito l'Oman e lo Yemen nel corso del fine settimana: lo ha reso noto la polizia dell'Oman spiegando che il nuovo bilancio include due persone decedute a Salalah. Tra le vittime c'è anche una 12enne morta nella sua abitazione dopo essere stata colpita da una porta di metallo che si è aperta improvvisamente a causa del forte vento. L'aeroporto internazionale di Salalah è stato riaperto, ma in Oman c'è ancora molto lavoro da fare per riparare i danni provocati dal ciclone soprattutto alle linee elettriche. Prima di colpire l'Oman la perturbazione si era abbattuta sullo Yemen, in particolare sull'isola di Socotra, dove sono state evacuate oltre 500 famiglie. Il ciclone è ora diretto verso l'Arabia Saudita con venti di circa 60 km orari, molto meno intensi rispetto ai 175 km orari dei giorni scorsi. Secondo l'Autorità meteorologica saudita nei prossimi due giorni si registreranno circa 100 millimetri di pioggia, sei volte la media annuale.