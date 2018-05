NEW YORK, 28 MAG - La Casa Bianca si appresta ad annunciare nuove sanzioni contro Pyongyang, ma potrebbe decidere di non attuarle se i colloqui per il vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un dovessero andare avanti. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui l'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il Dipartimento al Tesoro avrebbe già preparato un pacchetto di misure per colpire una trentina di obiettivi, comprese entità russe e cinesi accusate di violare l'embargo verso la Corea del Nord.