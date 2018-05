Germania: valanghe di fango nelle strade

BERLINO, 28 MAG - Acquazzoni violenti e ininterrotti hanno provocato tra domenica notte e lunedì valanghe di fango che hanno danneggiato veicoli e strade in alcune parti della Germania. Coinvolti più di tutti sono stati i Laender di Assia, Renania Palatinato, Turingia e Sassonia. Ma l'allarme non è cessato, secondo il servizio meteorologico tedesco, e si attendono per i prossimi giorni ancora temporali e inondazioni. Le temperature rimarranno intorno ai 33 gradi. Due giovani donne a Bochum sono state colpite da un fulmine mentre si facevano un video con il cellulare sotto la pioggia. Una delle due ragazze è ancora in pericolo di vita.