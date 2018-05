(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 MAG - "Non abbiamo intenzione di continuare come al solito o di contenere questo evento". Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Avigdor Lieberman a proposito della situazione con Gaza. "Hamas e la Jihad islamica stanno già pagando un prezzo pesante", ha aggiunto riferendosi all'operazione dell'esercito che, in risposta ai razzi e ai colpi di mortaio dalla Striscia, ha colpito 7 obiettivi a Gaza delle due organizzazioni.