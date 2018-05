Maduro, 'insolente' richiesta dell'Ue

CARACAS, 29 MAG - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha definito "insolente" e "interventista" la richiesta dei ministri degli Esteri dell'Unione europea di realizzare nuove elezioni presidenziali nel Paese sudamericano. "Il comunicato dei ministri degli Esteri Ue cerca in modo insolente di ficcare il naso nella vita interna del Venezuela. Ripetono menzogne insolenti", ha detto Maduro in un incontro del Consiglio federale di governo a Caracas. Il capo di Stato, che il 20 maggio scorso ha vinto le controverse elezioni, ha detto che il Paese "deve dire all'Ue di uscire: basta interferenze, basta interventismo, il Venezuela deve essere rispettato".Ieri l'Ue ha annunciato nuove sanzioni contro il Venezuela e ha invitato il Paese a nuove presidenziali "in accordo con gli standard democratici internazionalmente riconosciuti e con l'ordine costituzionale venezuelano".