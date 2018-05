Oppositore Putin, 'arrestato in Spagna'

MADRID, 30 MAG - L'investitore britannico Bill Browder, oppositore del presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato su Twitter di essere stato arrestato a Madrid dalla polizia spagnola su mandato della Interpol russa. Browder è stato attivo in particolare in campagne contro la corruzione in Russia e condannato a 9 anni per evasione fiscale nel 2013 nello stesso processo che vedeva imputato l'avvocato Serghei Magnitsky morto in carcere nel 2009. E' direttore esecutivo del fondo di investimento Hermitage Capital Management.