Gb: stretta contro vendite telefoniche

LONDRA, 30 MAG - Giro di vite nel Regno Unito contro le aziende che cercano di vendere telefonicamente beni o servizi con tecniche di convincimento assillanti e talora truffaldine, prendendo di mira sovente persone anziane. L'annuncio, anticipato dal Daily Mail e da altri tabloid che avevano condotto una battaglia di stampa al riguardo, è arrivato oggi dal governo britannico. Le nuove norme contro gli artifici delle cosiddette società di cold-call (espressione utilizzata in inglese per indicare la strategia delle chiamate a pioggia, fatte con insistenza a scopi di pubblicità indesiderata e per pressare all'acquisto) introducono in particolare una novità-chiave: la possibilità per chi sia stato ingannato o si senta molestato di non rivalersi solo su aziende a volte coperte da riferimenti-fantasma, ma personalmente chi ne sia riconosciuto al vertice. Con mega multe fino a mezzo milione di sterline per denuncia: vale a dire con la minaccia di fargli sborsare di tasca propria l'equivalente di oltre 570.000 euro al cambio attuale.