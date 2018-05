Spagna: Sanchez a Rajoy, 'si dimetta'

MADRID, 31 MAG - "Si dimetta signor Rajoy, la sua permanenza alla guida del governo è dannosa per il nostro paese e un peso per il suo partito". Così il leader socialista Pedro Sanchez, sfidante del premier Mariano Rajoy, nel dibattito sulla sfiducia nel Congresso dei deputati. "E' disposto a dimettersi qui e ora? Si dimetta e tutto finirà, potrà lasciare la presidenza del governo per sua decisione. O rimarrà afferrato alla poltrona?" ha attaccato Sanchez. "Il suo tempo è finito - ha aggiunto -, il Paese non ne può più del serial di corruzione che segna un'epoca sulla quale occorre voltar pagina".