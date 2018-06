BERLINO, 1 GIU - Il presidente della Bce, Mario Draghi, incontrerà martedì prossimo Angela Merkel. Lo ha detto il portavoce Steffen Seibert, chiarendo che si tratta di uno dei consueti scambi con la cancelliera, che avvengono in via riservata. "Si incontrano di tanto in tanto per uno scambio opinioni e ovviamente questo riguarda la situazione dell'eurozona", ha affermato.