Georgia: 'autorità coprono assassini'

MOSCA, 1 GIU - Migliaia di persone sono scese in piazza a Tbilisi chiedendo le dimissioni del governo. A far scoppiare la protesta è stato l'omicidio di due ragazzini avvenuto lo scorso dicembre e per il quale, secondo Zaza Saralidze, il padre di una delle due vittime, le autorità non starebbero indagando adeguatamente per proteggere uno dei colpevoli, figlio di un ex funzionario della procura. Il procuratore generale Irakli Shotadze ha deciso di abbandonare l'incarico. Il premier Georgy Kvirikashvili ha promesso un'inchiesta scrupolosa sul crimine perpetrato sei mesi fa.