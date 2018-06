Dazi: Trump,alleati si sono approfittati

ROMA, 1 GIU - "Sono nostri alleati, ma si sono approfittati di noi": cosi' Donald Trump commenta l'ira di Europa, Messico e Canada per l'imposizione dei dazi su acciaio e alluminio. "Io sono per il libero commercio, ma un commercio equo, devono aprire i loro mercati e abbattere le loro barriere commerciali", ha aggiunto parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Il presidente ha poi ipotizzato accordi commerciali separati con Canada e Messico, sullo sfondo dello stallo dei negoziati per cambiare il "fallimentare" Nafta. "Questi sono due Paesi veramente differenti, non avrei obiezioni a fare un accordo separato con il Canada e un altro con il Messico" ha detto.