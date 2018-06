Melania Trump non va a Camp David

WASHINGTON, 2 GIU - Melania Trump non andrà a Camp David, la Casa Bianca dei fine settimana, in Maryland, con il presidente americano questo weekend: lo ha annunciato la stessa Casa Bianca. L'annuncio segna il 22mo giorno consecutivo senza una sua uscita pubblica, da quando cioè si è sottoposta a un intervento chirurgico per "curare una patologia benigna ai reni". Nei giorni scorsi sono spuntate teorie cospirative di tutti i tipi sulla sua 'scomparsa' e Politico ha citato le più fantasiose: c'e' chi pensa che abbia lasciato la Casa Bianca e sia tornata a New York e chi ipotizza che stia collaborando con il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. Lei è riapparsa mercoledì, ma solo virtualmente: con un messaggio su Twitter ha assicurato di stare "benissimo". "Vedo che i media fanno gli straordinari ipotizzando dove sono e cosa stia facendo. State tranquilli, sono qui alla Casa Bianca con la mia famiglia, mi sento benissimo e lavoro sodo per i bambini e gli americani!", ha scritto.