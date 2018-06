IL CAIRO, 2 GIU - Durante una solenne cerimonia nella sede del parlamento il presidente egiziano, Abdel Fattah el Sisi, ha prestato giuramento per il suo secondo mandato presidenziale. Il presidente Sisi ha ottenuto il 97 per cento dei voti degli egiziani nelle elezioni svoltesi in marzo, alle quali ha partecipato il 42 per cento degli aventi diritto.