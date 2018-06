BAGHDAD, 2 GIU - Dodici persone appartenenti ad una stessa famiglia, tra le quali una donna e un bambino, sono state uccise a casa loro, nel villaggio di al-Farahatiyah nel nord dell'Iraq, in un attacco da parte di militanti dell'Isis. Non è chiaro, al momento, perché i jihadisti abbiamo scelto questa famiglia come bersaglio.