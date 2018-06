Sisi giura, 'impegno contro terrorismo'

ROMA, 2 GIU - Abdel Fattah el Sisi ha prestato giuramento per il suo secondo mandato presidenziale impegnandosi a lottare contro "coloro che scelgono la violenza, il terrorismo e l'estremismo", riferisce la Bbc online. Nel suo discorso, Sisi ha detto che vuole creare uno "spazio comune" per gli egiziani dal quale saranno esclusi solo coloro che "hanno scelto la violenza, il terrorismo e il pensiero estremista come modo per imporre la loro volontà". Il presidente ha dovuto affrontare una serie di attacchi jihadisti che hanno ucciso centinaia di militari e civili, molti dei quali nella penisola del Sinai settentrionale. Nella sede del Parlamento dove ha prestato giuramento, il presidente ha anche parlato delle "sfide economiche, sociali e politiche" che il Paese dovrà affrontare.