Corea Nord: Usa, strada summit difficile

ROMA, 3 GIU - La Corea del Nord non otterrà alcun sgravio di sanzioni fino a quando non avrà dimostrato misure "verificabili e irreversibili" verso la denuclearizzazione. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, James Mattis, al summit annuale a Singapore sulla Sicurezza, riferiscono i media americani. "Possiamo anticipare, nel migliore dei casi, che la strada verso i negoziati è in salita", ha proseguito Mattis parlando a fianco dei ministri della Difesa sudcoreana e giapponese. "Dobbiamo mantenere un forte atteggiamento difensivo in modo da consentire ai nostri diplomatici di negoziare da una solida posizione di forza in questo momento critico", ha affermato Mattis. Le dichiarazioni giungono a meno di 10 giorni dal previsto summit tra il presidente Usa, Donald Trump e il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un. Un incontro ad alto rischio che, nelle speranze degli Usa, porterà al disarmo nucleare nordcoreano.