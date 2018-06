Macedonia: migliaia in piazza per voto

(ANSAmed) - SKOPJE, 3 GIU - In Macedonia migliaia di sostenitori del partito conservatore di opposizione Vmro-Dpmne hanno manifestato ieri sera davanti alla sede del governo a Skopje chiedendo elezioni anticipate e accusando l'esecutivo del premier socialdemocratico Zoran Zaev di aver addottato nel suo primo anno al potere misure distruttive dell'economia e di chiaro incoraggiamento della corruzione. Hristian Mickoski, il nuovo leader del Vmro-Dpmne - forza politica che ha governato la Macedonia dal 2006 al 2017 - ha al tempo stesso accusato il governo Zaev di aver danneggiato gli interessi nazionali col negoziato con la Grecia sul nuovo nome per il Paese ex jugoslavo. Quella di ieri sera è stata la prima grandemanifestazione di piazza organizzata dal partito conservatore da quando alla sua guida e' giunto Mickoski, che ha sostituito il tale ruolo l'ex premier Nikola Gruevski. Per l'opposizione conservatrice le elezioni anticipate potrebbero tenersi in marzo o aprile del prossimo anno.